Департамент миграции Литвы предоставил убежище почти 100 прибывшим из Беларуси мигрантам

На сегодняшний день Департамент миграции предоставил убежище 97 мигрантам, прибывшим в страну через границу с Беларусью, сообщила в понедельник глава ведомства.

"По данным на сегодняшнее утро, 97 человек получили убежище и дополнительную защиту", — сообщила журналистам директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, убежище предоставлено преследуемым за политические убеждения, сексуальную ориентацию, отказ от службы в армии и прошедшим пытки.

"Некоторые из них — это люди, которые действительно публично выражали свои политические убеждения, поэтому они были заметны в обществе. Другая часть не пожелала проходить военную службу в связи с тем, что их заставляли совершать действия, противоречащие конвенциям ООН, то есть пытать мирных жителей", — заявила Гудзинскайте.

"Часть из них сбежала с военной службы в Эритреи, где опять же служба в армии приравнивается к наказанию: молодого человека берут практически на всю жизнь, и он не знает, когда выйдет", — сказала она.

Люди, получившие убежище из-за своей сексуальной ориентации, по словам главы ведомства, "явно испытали на себе какие-то негативные действия".

В прошлом году в Литву попало более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов, многие из которых являются иракцами. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.

После высылки некоторых из этих лиц на родину в Литве, по подсчетам Гудзинскайте, осталось около 3000 нелегальных мигрантов.

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