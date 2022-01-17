В Литве меняется порядок выдачи больничного в связи с COVID–19

С 17 января больничный, связанный с COVID–19, в Литве будут выдавать не семейные врачи, а специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Delfi выясняет, когда и какой больничный можно получить.

До сих пор контактировавшие с больными COVID-19 или вернувшиеся из-за границы больничный на время изоляции получали у семейного врача после того, как специалисты НЦОЗ представляли информацию об обязательной изоляции. Отныне таких справок не будет, те, кто должен изолироваться после контакта с больными, или вернувшиеся из-за границы должны сами обращаться в НЦОЗ.

Раньше эти люди заполняли специальные анкеты, в которых указывали, что им нужен больничный на время изоляции. По новым правилам, таких пунктов в анкетах не будет.

С 17 января люди, которым назначена изоляция, должны обращаться за больничным в НЦОЗ. Рекомендуется заполнить форму на сайте – через электронные ворота власти epaslaugos.lt, поскольку находящиеся в изоляции не могут сами приехать в отдел НЦОЗ.

Все заболевшие COVID-19 должны заполнять специальные анкеты, в которых указаны люди, живущие с ними в одной квартире или доме.

"Больничный смогут выдать только после того, как такой человек окажется в списке изолированных. Если человек обратиться за больничным, но его фамилии в списке не будет, документ мы не сможем выдать. Чтобы такой человек оказался в списке, заболевший должен заполнить анкету и представить в ней информацию о членах семьи, которые должны изолироваться, а те, в свою очередь, должны заполнить анкету НЦОЗ, которую пришлют по смс", – сказала представитель НЦОЗ Гедре Алексене.

За больничным в НЦОЗ надо обратиться до окончания срока изоляции. Как и до сих пор, оплачиваемый больничный вернувшиеся из-за границы получат только, если поездка была рабочей.

Поэтому отдыхавшие за границей жители претендовать на оплачиваемый больничный не могут. Им дают медицинскую справку, которая объясняет работодателю их неявку на работу.

По новым правилам, изолироваться должны все живущие вместе лица, несмотря на степень иммунизации, за исключением тех, кто переболел коронавирусом не больше 90 дней назад (если болезнь была подтверждена ЦР-тестом или тестом на антигены, который сделали в лаборатории).

Срок изоляции – 7 дней с того дня как заболевший COVID-19 сдал ПЦР-тест - если речь идет о домочадцах.

Если речь идет о коллегах по работе или о работниках и детях в школах или в детских садах, то срок изоляции считают со дня последнего контакта.

Отдельные правила касаются изоляции медработников и социальных работников.

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