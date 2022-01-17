В Литве фиксируют сильный ветер и снег, в Вильнюсе метель

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что 17 января в Литве ожидаются обильные осадки: дождь, мокрый снег, переходящий в снег. Сообщается о возможных осадках при минусовой температуре, метели. В Вильнюсе снег заносит дороги и тротуары. Водители жалуются на скользкое дорожное покрытие.

Метеорологи в понедельник информировали о том, что вечером во многих районах ожидается гололед. Будет дуть сильный ветер - 17–22 м/с, местами 23–27 м/с. Температура днем – 0–4 градуса тепла.

Delfi обратился к пресс-секретарю компании Grindа. По его словам, компания с воскресенья готовилась к такой погоде, поэтому улицы были посыпаны.

"Превентивная посыпка не дает образоваться толстому слою снега и льда. Но конечно же, когда так сильно идет снег, вскоре улицы надо будет посыпать повторно".

Пресс-секретарь указал, что техника следит за 12-ю участками, где есть горки и где опасность гололеда выше.

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