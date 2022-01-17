Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
В воскресенье вечером, в 18.24 ч., в Паневежском районе, в деревне Гринкай, в салоне обгоревшего автомобиля Mitsubishi на водительском месте было обнаружено тело мужчины (1936 г.р.).
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!