В Паневежском районе в сгоревшем авто обнаружено тело мужчины

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Žvakė Foto: Vida Press

В воскресенье вечером, в 18.24 ч., в Паневежском районе, в деревне Гринкай, в салоне обгоревшего автомобиля Mitsubishi на водительском месте было обнаружено тело мужчины (1936 г.р.).