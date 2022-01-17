В Вильнюсе пострадали двое полицейских

Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе снова пострадали полицейские.

По предварительным данным, 16 января, в 3.15 ч. в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, во время задержания молодой человек оказал сопротивление полицейским и нанес им травмы.

Обоим полицейским назначено амбулаторное лечение.

У задержанного (2000 г.р.) полиция обнаружила и изъяла таблетку зеленого цвета и емкость с веществом растительного происхождения (подозревают, что это наркотики).

Нетрезвый (1,11 промилле) подозреваемый был задержан. Ведется расследование.

Delfi напоминает, что 15 января, в 20.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, во время задержания мужчина (1990 г.р.) оказал активное сопротивление полицейским и нанес травмы сотруднику полиции (1994 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

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