В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется

Из-за распространения штамма "омикрон" в Литве с 17 января в силу вступают новые правила управления COVID-19.

Важнейшие изменения:

Респираторы. На мероприятиях в закрытых помещениях все лица старше 6 лет и участники, и обслуживающий персонал должны носить не медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не меньше FFP2, которые хорошо прилегают к лицу и полностью закрывают нос и рот.

Респираторы могут не надевать инвалиды, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки. Организаторы мероприятий должны следить за тем, чтобы все участники были в респираторах, людей без них не должны обслуживать.

Кроме того, организаторам рекомендуют раздавать участникам респираторы и регулярно напоминать о том, что респираторы обязательны на протяжении всего мероприятия, о том, что важно соблюдать дистанцию, а во время мероприятия нельзя ни есть, ни пить.

Кроме того, соответствующая информация должна быть у входа в помещение на листе не меньше чем формат A4.

Надевать респираторы или медицинские маски участникам мероприятий рекомендуют и во время мероприятий на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию.

Минздрав рекомендует проводить мероприятия на улице.

Изоляция после контакта. Срок изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19 сокращается до 7 дней.

Изолироваться должны все, независимо от того, привиты ли люди. Исключение касается только лиц, которые болели COVID-19 не больше 90 дней назад, если болезнь была подтверждена ПЦР-тестом или быстрым тестом на антигены в лаборатории.

Контактировавшим с больными на работе изолироваться придется только в том случае, если они находились с больным в закрытом помещении дольше 4 часов и дистанция между ними была меньше 1 м. Список таких лиц Национальному центру общественного здравоохранения должны предоставить работодатели.

Лицам, которые контактировали в течение короткого времени или соблюдали дистанцию изолироваться не надо, но им рекомендуется перейти на удаленку и три раза сделать быстрый тест: сразу после того, как узнает об опасном контакте, через 48–72 часов, а потом еще через 48 часов.

Если человек контактировал с больным, который с ним живет, то время изоляции будут считать с того дня, как был получен положительный результат ПЦР-теста заболевшего.

Если контакт был на рабочем месте или в образовательном учреждении, то время изоляции будут считать со дня последнего контакта.

Если работнику после контакта на время изоляции нужен больничный, то с 17 января надо обращаться уже не к семейному врачу, а в НЦОЗ. Заявку надо подавать через www.epaslaugos.lt, по регистрированной почте или через посредника, который завезет заявку в департамент НЦОЗ или его отделение.

После изоляции. Всем контактировавшим после изоляции надо общаться с другими людьми, не снимая маску или респиратор, пока не истечет срок в 10 дней со дня контакта с больным. Минздрав отмечает, что такие люди не могут участвовать в массовых мероприятиях, находиться в местах массового скопления людей, им следует ограничить общение, следить за своим здоровьем, мерить температуру, соблюдать дистанцию, соблюдать гигиену рук, чихания.

Изоляция при бессимптомной форме болезни. Изоляция больных бессимптомной формой может быть прекращена не через 10, а через 7 дней с момента, когда был взят образец на анализ. Бессимптомная форма означает, что у человека нет никаких признаков COVID-19 – температуры, кашля, боли в горле, слабости, головной боли, мышечной боли, тошноты, рвоты, поноса, потери обоняния и вкуса.

Изоляция путешественников. До 7 дней сокращается срок изоляции приехавших из-за границы непривитых лиц. Как и прежде, перед поездкой им надо сдать тест на COVID-19.

Кроме того, с 17 января рекомендуемый ПЦР-тест для приезжих из красной, желтой и серой зоны нельзя сдать в мобильном пункте, по номеру 1808 на него регистрировать не будут.

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