Предупреждение: в конце дня в Вильнюсе ожидаются сильные осадки

Компания Grinda, которая отвечает за порядок на улицах столицы, сообщает, что в воскресенье вечером в Вильнюсе ожидается сильный снег. Снег должен идти сутки напролет, работники компании находятся в режиме подготовки: заранее посыпают улицы.

Компания Grinda сообщает, что снег будет идти до вечера 17 января, поэтому водители должны настроиться на то, что дорога будет длиннее обычного, кроме того, важно помнить - следует выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость и соблюдать большую дистанцию.

Компания подчеркивает, что только посыпкой все не закончится: на улицы выедет техника для уборки снега.

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