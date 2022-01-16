Последний день работы выставки: за билет – бесплатный просмотр фильма о Костюшко

В музее Великокняжеского дворца 16 января состоятся дополнительные сеансы фильма польского режиссера Петра Корнобиса "Тадеуш Костюшко. Современный гид" (TVP, Польша). Все посетители Великокняжеского дворца в этот день смогут увидеть фильм, если купят билет на выставку "ЧТБЫ РОДИНА ЖИЛА. Литва и Польша в эпоху конституции 1791 г.". Сеансы пройдут в 12.00, 13.30 ir 15.00 ч.

16 января - последний день выставки "ЧТБЫ РОДИНА ЖИЛА. Литва и Польша в эпоху конституции 1791 г." На ней представлено больше 200 ценных экспонатов той эпохи из Литвы, Польши и Украины.

С 19 октября, когда была открыта выставка, ее посетили почти 15 000 человек.

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