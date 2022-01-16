В Вильнюсе состоится IV Фестиваль света

ru.DELFI.lt

Vilniaus šviesų festivalis Foto: Saulius Žiūra

В День рождения Вильнюса - 25 января - вернется традиционный Фестиваль света, на этот раз его проведут в IV-й раз. В программе - 20 проектов, созданных художниками разных стран мира: художественные инсталляции, светопроекции, решения цифрового искусства и дизайна освещения, пишет madeinvilnius.lt.

IV Вильнюсский фестиваль света состоится 25-29 января, экспозицию в разных местах Старого города можно будет увидеть с 17 до 22 ч. Инсталляцию The Great Indecision Council (TGIC) Ромейна Тарди в Лукишкской тюрьме 2.0 можно будет увидеть с 25 января по 3 февраля, с 17 до 22 ч. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!