Ждет новое испытание: вернется ветер и гололед

В воскресенье днем с запада приблизятся облака нового циклона, поэтому небо будет пасмурным. На большей части территории страны ожидаются осадки: в основном мокрый снег, снег, а у моря - дождь. Местами будет идти дождь при минусовой температуре, ожидается гололед.

В первой половине дня, начиная со взморья, усилится ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Придет теплый атмосферный фронт, поэтому температура ожидается от 2 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла на западе страны, у моря будет до 4 градусов тепла.

В первой половине ночи осадки ожидаются в большинстве районов. Будет идти мокрый снег и снег. Местами ожидается дождь при минусовой температуре, гололед. Усилится ветер, местами до 15-20 м/с, а у моря до 25 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла.

В понедельник днем по-прежнему будет ветрено, зона осадков не уйдет. Во многих районах выпадет снег, на западе - мокрый снег. Местами условия на дорогах осложнит гололед. Будет дуть сильный ветер - 15-20 м/с, а у моря еще сильнее. Днем будет выше нуля – 0-4 градусов тепла.

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