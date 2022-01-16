Нужен ли Литве третий карантин? Есть мнение, что вреда будет больше, чем пользы

Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве неспокойная, власти решают вопросы управления пандемией - сокращают сроки изоляции, но не исключают и возможность третьего карантина. Решающим фактором будет заполненность больниц и количество больных, а также распространение болезни среди важных для общества групп. В свою очередь, общество уже устало и никто не хочет слышать о новых ограничениях. Однако, если потребуется, бизнесу придется все принять без особых дискуссий, сообщает LNK.

Что для бизнеса означал бы третий, пусть короткий, но жесткий карантин? На эти вопросы пытались ответить гендиректор Aprangos grupė Римантас Первеняцкас, экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис и председатель Ассоциации индустрии мероприятий Валдас Петрейкис.

Первеняцкас сказал, что их компания в реальности уже пережила 2,5 карантина (0,5 он называет ситуацию с 13 сентября, когда был введен "Паспорт возможностей").

"Карантин - крайняя мера и применять ее должны только в крайнем случае, когда есть угроза жизни людей. Сейчас ситуация мне не кажется угрожающей", - сказал он, назвав вред карантина - неравные условия конкуренции для бизнеса.

"Выделяют непродовольственные и продовольственные товары, продовольственные получают больше прав (...). Правда, карантины тоже бывают разными. Короткий - одно дело, а когда был 5 месяцев, это совсем иное", – сказал глава Aprangos grupė.

Он считает, что долгий карантин многие компании уже не пережили бы, но его никто и не собирается вводить.

"Но на самом деле, карантин уже ничего не решает, мы видим Нидерланды, где введен карантин, а количество случаев растет", – сказал Первеняцкас.

"В прошлом году следили за тем, сколько людей прививается, чтобы снизить опасность тяжелых случаев, смертей и госпитализаций. В это году больше будут следить за ситуацией в больницах. Точнее - в реанимациях. Судя по тому, что происходит в других странах, если учитывать и сокращение срока изоляции, то у нас уже не пандемия, а эндемия, поэтому я считают, что введение ограничений в Литве было бы ошибкой", – сказал Мачюлис, заметив, что прошлый год показал устойчивость бизнеса.

"Проблема в другом – растет социальное напряжение, ухудшается психологическое здоровье. Посмотрите, что было в День защитника свободы у парламента, какой свинарник. Поэтому, я думаю, нельзя давать этим людям повод дальше оказывать сопротивление и бороться. Я считаю, пришло время, когда надо больше внимания уделять личной ответственности людей: кто хочет, бережет себя, прививается, не ходит в места массового скопления людей, а кто хочет рисковать и думает, что лучше разбирается в ситуации чем врачи и ученые, пусть делают, что хотят", - считает он.

Экономист заметил, что в США "омикрон" не считается опасным штаммом, поэтому там не делают ничего, что вызвало бы социальное напряжение.

"Сокращение срока изоляции тоже связано с рекордно быстрым распространением нового штамма, поэтому и больных так много. Поэтому мы можем оказаться в ситуации, когда врачи, учителя даже с незначительными симптомами или вообще без них, не смогут работать и выполнять свои функции. Сейчас надо думать только об отмене жестких ограничений, а не о дополнительных ограничениях, которые приводят к укреплению радикалов", - сказал экономист.

Он акцентировал, что карантин повлиял на небольшую часть бизнеса - сектор мероприятий, а вот рост розничной торговли был рекордным.

"Даже вклады жителей не уменьшились. Значит, к потреблению не побуждают. (...) основное отрицательное последствие - влияние на социальные, политические процессы, которые мы видим в публичном пространстве, их с помощью здравого смысла осознать сложно", - сказал Мачюлис.

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