Попытки обмануть армию заканчиваются позором

С каждым годом все больше молодых людей старается избежать службы в Литовской армии. Многие надеются, что им удастся выкрутиться и представляют самые разные объяснения и оправдания, однако злостных нарушителей порядка ждет уголовная ответственность, пятно судимости остается на всю жизнь. В прошлом году возбудили рекордное количество уголовных дел – 118.

С тех пор как в Литве вернули обязательную службу в армии было возбуждено 140 таких дел.

Правда, данные ЛА отличаются от данных, которые представила правоохрана. По данным Военной полиции, в прошлом году в прокуратуру обращались 92 раза, в позапрошлом – 3 раза, а 2019 г. было 46 расследований.

Представитель ЛА Грета Щаевайте указала, что в прошлом году количество дел выросло из-за пандемии, поскольку в 2020 г. все процедуры по поиску уклоняющихся от службы были отложены. Кроме того, в 2020 г. было больше добровольцев.

"В 2021 г., когда началась вакцинация, появились возможности тестирования на ковид, поэтому процесс вернулся на круги своя. Было немало случаев, когда призывники, прикрываясь пандемией COVID-19 пытались не выполнять требования военкомата, но необходимые документы представить не могли, поэтому появилось больше дел, расследований", – заметила она.

Напомним, что уголовное дело заводят не сразу - сначала призывника дважды наказывают в административном порядке, если он не является на медкомиссию или на место службы. Потом уже дело передают в суд.

"Чаще всего отговоркой служат финансовые обязательства, работа, нежелание утратить квалификацию. Часто звучит фраза: "не хочу служить и все". Они знают, что попали в списки, получили информацию по почте, по эл. почте, но все равно не приходят", – сказано в комментарии.

Суд обычно назначает уклоняющимся от службы в армии штраф около 1000 евро. Но даже после суда молодые люди не освобождаются от службы. Delfi не раз описывал истории уклоняющихся от службы призывников. Нередко в их числе оказываются эмигранты, которые не собираются возвращаться в Литву.

Бывают и более интересные случаи, например, один молодой человек сказал, что боится крови и оружия, а при этом мечтал стать полицейским или пожарным-спасателем. Он окончил учебу, но работу по специальности не нашел.

"Тогда я зарегистрировался в Службе занятости, но мне работу не предложили, я так и не нашел работу, – сказал он. – Потом решил переквалифицироваться – например, пойти на госслужбу. Думал о полиции или работе пожарным-спасателем, а армия мне не подходит, поскольку я боюсь крови и оружия".

ЛА напоминает, что желающие служить могут прийти в армию не обязательно на 9 месяцев. Есть и курсы младших офицеров, которые проходят по выходным. Кроме того, засчитывается и служба в добровольческом отряде (не менее 3 лет), если человек активно участвует в учениях.

"Поэтому призывник может выбрать наиболее подходящий вариант", – отмечают представители ЛА.

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