После призывов испортить 16 февраля планируется ответ

Через несколько дней после 13 января появились разговоры о том, что такие же протесты планируются и по случаю других важных для Литвы праздников – 16 февраля и 11 марта.

На это ответил бывший советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Скирмантас Малинаускас, который предлагает 16 февраля собраться семьям и показать, какая Литва на самом деле.

"Находившийся под следствием за коррупцию бывший руководитель Партии труда сейчас организует повторение сценария 13 января на 16 февраля. Принцип ясен - сделать важные для страны даты сценой для своих антигосударственных акций. Для кого-то бесплатная экскурсия в столицу, для кого-то - способ выпустить пары, покричать, посвистеть, для кого-то попытка проложить дорогу в парламент.

Люди спрашивают, куда смотрит ДГБ, но ДГБ тут не поможет. Каждый волен протестовать, и только от уровня приличия человека зависит, какие дни и поводы он для этого выбирает. Я подумал, а что было бы, если бы мы все 16 февраля пришли на ул. Пилес или в другие места с семьями, с друзьями, детьми и показали, какая Литва на самом деле.

"Целлофановых" собралось меньше 1000. Они устроили юмористическое шоу с Закараускасом и Вижасом, после которого разъехались по домам. Могут ли на 16 февраля прийти десятки тысяч людей и просто отпраздновать государственность и свободу? Может ли государство сделать больше праздника, улыбок, музыки, меньше долгих выступлений политиков в этот день?", - писал Малинаускас.

С ним согласен и обозреватель Паулюс Гритенас, который считает, что гражданское общество должно расшевелиться и не давать нескольким тысячам людей, организованных антигосударственными деятелями, прикрываться именем народа или общества.

"Я сам настроен выйти и участвовать в праздновании этих дней, приглашаю всех друзей, надеюсь, что так поступят и другие сознательные люди и призовут не только в виртуальном пространстве, но и в реальном, показать, что ревущая банда - это всего лишь горстка в море рациональных граждан. Часто мы теоретически говорим о том, пошли бы мы, если бы сейчас что-то случилось. Так не надо ждать, когда случится, надо идти и показать, что мы понимаем значимость тех дней и высказываем в них уважение не власти, а преемственности государства и свободы?", - писал Гритенас.

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