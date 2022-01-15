В Литве обнародован список пропавших ценностей, сразу же поступили сигналы о первых находках

В списке пропавших культурных ценностей более 300 объектов – картины, иконы, скульптуры, церковная утварь, кресты, текстильные изделия, мебель, другие ценности. Этот список Департамент культурного наследия обнародовал впервые. И, по словам представителя ДКН Повиласа Мечковскиса, уже поступили первые сигналы о возможном местонахождении некоторых ценностей.

"Обратились люди, которые сообщили, что видели некоторые вещи. Сейчас проверяют эту информацию, если она подтвердится, вещи из списка пропавших вычеркнут", – сказал специалист.

Многие из этих ценных вещей пропали больше 50 лет назад, некоторые были украдены, другие утрачены иным способом.

"Мы решили обнародовать список – вовлечь в процесс общество, обратить внимание тех людей, которые продают антиквариат", – сказал Мечковскис, заметив, что надеется на то, что вещи все же можно найти.

"Процесс долгий, возможно, вещи оседают у коллекционеров, возможно, их нелегально вывезли за границу... Мы надеемся, что они не уничтожены, рано или поздно найдутся – в продаже, в антиквариатах или на выставках, как в Литве, так и за границей. Все может быть", – надеется он.

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