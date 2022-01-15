Жители Литвы ночью наблюдали северное сияние

Житель Таураге Юстас увидел в небе своими глазами то, что хотелось бы увидеть многим. В пятницу ночью на небе появилось северное сияние.

Такое явление Литве - редкость, для его появления нужны особые условия. Это свечение верхних слоев атмосфер вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Северное сияние можно увидеть в темное время суток при ясном небе. Чаще всего это явление наблюдается в холодное время года.

Фотографии Юстас разместил в группе "Что можно увидеть в Литве" на фейсбуке.

Северное сияние выло зафиксировано и в Паланге.

Лайма и Ритис сняли северное сияние на видео.

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