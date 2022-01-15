Видео она выложила в группе "Погода и климат в Литве". Она сказала, что видео было снято в 10:50 ч.
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В пятницу в Литве фиксировали не только сильный ветер, но и грозу. По словам специалистов Литовской гидрометеорологической службы, для зимы это нормальное явление. Жительница Вильнюса Кристина Билюнайте зафиксировала молнию, ударяющую в телебашню два раза.
Видео она выложила в группе "Погода и климат в Литве". Она сказала, что видео было снято в 10:50 ч.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!