Видео она выложила в группе "Погода и климат в Литве". Она сказала, что видео было снято в 10:50 ч.

Foto: Stopkadras

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!