С понедельника на мероприятиях все участники должны быть в респираторах

Для сокращения масштабов распространения коронавируса с 17 января в Литве участники мероприятий старше 6 лет и обслуживающий персонал должны носить не медицинские маски, а респираторы с уровнем защиты не меньше FFP2, которые хорошо прилегают к лицу и полностью закрывают нос и рот, сообщает Минздрав.

Респираторы могут не надевать инвалиды, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Этим людям рекомендуют надевать защитные щитки.

Организаторы мероприятий должны следить за тем, чтобы все участники были в респираторах, людей без них не должны обслуживать.

Кроме того, организаторам рекомендуют раздавать участникам респираторы и регулярно напоминать о том, что респираторы обязательны на протяжении всего мероприятия, о том, что важно соблюдать дистанцию, а во время мероприятия нельзя ни есть, ни пить.

Кроме того, соответствующая информация должна быть у входа в помещение на листе не меньше чем формат A4.

Надевать респираторы или медицинские маски участникам мероприятий рекомендуют и во время мероприятий на открытом пространстве, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию.

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