Жители Литвы активно подают заявки на получение компенсации за отопление

В декабре и в январе в Литве значительно подорожало центральное отопление, жители крупных городов активно подают заявки на получение компенсаций.

В Вильнюсе в последнем квартале прошлого года за компенсациями обратились больше 19 000 человек – выделено больше 1,5 млн. евро. В ноябре, по сравнению с октябрем, компенсации увеличились в 4,9 раза, а в декабре, по сравнению с ноябрем, – в 3 раза.

"Естественно, что большие счета за отопление пугают" – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Представитель отдела соцобеспечиния Шяуляйского муниципалитета Аушра Гайлюнене сказала, что пока не может представить точную статистику компенсаций.

"Сумма большая, количество заявок удвоилось", – сказала она.

"Впечатление такое, что начался аншлаг, люди звонят, подают заявки по интернету, приходят. Мы чувствуем это несколько месяцев", – сказала представитель Паневежского муниципалитета Аудре Грайнене.

В Паневежисе компенсации получили 4420 семей (год назад 3580), им выплатили 134 600 евро.

Клайпедский муниципалитет получил 4990 заявок – на 830 больше, чем год назад. В декабре было подано 5160 заявок, выплатили 169 000 евро (в конце 2020 г – соответственно 4000 и 86 000 евро).

В Каунасе обратились 11 500 человек, им выплатили 478 000 евро. В прошлом году 217 000 евро выплатили 8440 получателям.

По предварительным подсчетам Соцмина, в последнем квартале прошлого года во всей Литве подали на 13,4% больше заявок, чем в тот же период 2020 года.

С 2022 г. была изменена методика подсчета, поэтому компенсацию поучит больше людей.

"Согласно прогнозам, право на компенсации получат еще 15 000 человек, всего - 110 000", – сказала представитель Соцмина Эдита Банене.

1-10 января по интернету было подано больше 9000 заявок на получение компенсаций. Государству дополнительные компенсации обойдутся в 15,8 млн. евро.

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в декабре 2021 г. средняя температура была -3,3 градуса, это на 2,2 градуса ниже среднего показателя за последние 30 лет. Поэтому потребовалось больше теплоэнергии, плюс в Литве цены на энергоресурсы в конце года достигли невиданных высот.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!