Специалисты уже работают на месте происшествия, оценивают ситуацию и намерены заняться восстановлением крыши.

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