Сильный ветер сорвал часть крыши с Кафедрального собора в Вильнюсе

ru.DELFI.lt

Сильный ветер сорвал часть крыши вильнюсского Кафедрального собора, об этом в фейсбуке сообщила Вильнюсская архиепархия.

Специалисты уже работают на месте происшествия, оценивают ситуацию и намерены заняться восстановлением крыши. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!