Ожелите: я не согласна с премьером, что это наше завоевание

Подписант Акта о Независимости Литвы от 11 марта Нийоле Ожелите прокомментировала поведение толпы во время церемонии памяти жертв 13 января и сказала LNK, что у нее возник вопрос, почему служба безопасности и полиция разрешила такие действия. Ожелите сказала, что не согласна со словами премьер-министра Ингриды Шимоните, которая сказала, что возможность свистеть во время ее выступления – это завоеванная свобода. Подписант считает, что надо разделять возможность высказаться от использования психически немощных людей.

"Я видела одну женщину, которая вела себя неадекватно. Я видела молодых людей, которые были в растерянности, как будто, только придя на площадь, они поняли, что их используют. У меня появилось такое сочувствие, на самом деле это использование чувствительных людей, которые боятся людей нетрадиционной ориентации, может быть, ковида, боятся жизни, такие люди есть всегда", – сказала LNK Ожелите.

Она заметила, что циничные и работающие за деньги манипуляторы, в этом она уверена, "как какие-то педофилы, использующие детей, используют этих людей, испытывающих дискомфорт в жизни, не находящих себя в жизни".

"В глазах некоторых людей я видела, что они это понимают, поскольку этот диссонанс, неадекватность происходящего, и конечно святая атмосфера дня – воспоминания о погибших (...), и тут эти кривляния, я думаю, для многих это пойдет на пользу", – считает Ожелите.

По ее словам, сначала от происходящего сердце обливалось кровью, но позже она поняла пользу этого, ведь, увидев это, молодые люди найдут достойную форму выражения своих взглядов.

"И уже точно никакие наемные мерзавцы не будут цинично, грубо, мерзко использовать энергию этих людей и их желание высказаться", – заметила Ожелите.

Вспомнив "одного 9 раз судимого нагло ведущего себя типа, она подчеркнула, что возникает вопрос, чем занимается служба безопасности.

"У меня вопрос: чем занимается служба безопасности? Чем занимается, с кем сотрудничает полиция? Они говорили, что не допустят никаких эксцессов (...). Они сказали, что они следят за приходящими на площадь. Получается так, что все эти с громкоговорителями, с другими вызывающими шум предметами могли спокойно туда прийти и делать, что хотят", – вопрошала подписант.

"Хороший урок для всех – хорошо, что они показали свои истинные лица. У меня вопрос: полиция, служба безопасности – вы с кем? Почему вы это допускаете?", – продолжила она.

Она сказала: "На моей странице на фейсбуке я выложила одну бедную женщину, у которой явно был какой-то психический припадок. Думаю, что этим людям – им неважно, какой день недели, месяца. Они несчастны, они не нашли себя, они чувствуют дискомфорт, напряжение, страх".

"Вчера мне прислали такое видео, на котором призывают преследовать меня, фотографировать. Одним словом, что это? Как я могу с этим справиться, если на это не реагирует полиция?", – вопрошала Ожелите.

По ее словам, "все проснутся" только тогда, когда пострадает она или какой-то другой человек.

Ожелите повторила, что этими людьми пользуются: "Просто грубо, кто-то делает свой политический бизнес, а кто-то выполняет распоряжение своих хозяев. И понятно - не даром".

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