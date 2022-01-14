Глава погранслужбы Литвы: после остановки транзита "Беларуськалия" могут вырасти потоки мигрантов

После решения правительства о расторжении договора между "Литовскими железными дорогами" и "Беларуськалием" о транзите через Литву калийных удобрений, могут вырасти потоки нелегальных мигрантов, предупреждает глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас.

"В контексте решения данной проблемы можно ожидать определенной реакции, могут увеличиться попытки вытеснения мигрантов в Литву, поэтому мы охраняем границу в усиленном режиме, нам помогают другие ведомства: военные, полиция", - в пятницу заявил глава СОГГЛ.

В четверг пограничники развернули 18 иностранцев после трехдневного перерыва.

Ситуацию с возросшим количеством попыток пересечения границы Любаевас не драматизирует и подчеркивает, что обстановка стабильна.

"С этого года у нас не было таких дней, чтобы было более 10 человек не пропущено в Литву. Возможно, кажется, что увеличение значительное, однако, учитывая то, что это всего 18 человек, не будем драматизировать ситуацию", - отметил глава погранслужбы Литвы.

"Пока ситуация остается стабильной", - добавил он.

По словам Любаеваса, на основании публичных данных, в Беларуси около тысячи мигрантов, которые могут пытаться перейти границы Литвы, Латвии или Польши.

"Работа радикально не меняется"

В связи со стабилизацией ситуации с полуночи в приграничном участке отменяется режим чрезвычайного положения.

Однако не отменяется объявленная ранее экстремальная ситуация. Р. Любаевас отметил, что это радикально не меняет характер работы: будет продолжена охрана границы и приграничного участка.

В ноябре прошлого года Сейм ввел чрезвычайное положение на приграничнос с Беларусью участке и на пять километров от границы, а также в местах размещения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Будут реагировать более гибко

В связи с введением чрезвычайного положения было ограничено движение транспортных средств в приграничном участке без разрешения пограничников, запрещено прибывать на данную территорию всем, кроме местных жителей, а также имеющих недвижимость в этой зоне.

На территории, где введено чрезвычайное положение, было разрешено проводить досмотр транспортных средств, лиц, их вещей, чтобы найти и изъять незаконное оружие, патроны, взрывчатые и другие опасные вещества, задерживать нарушителей закона, также были запрещены собрания.

Чрезвычайное положение было введено из-за ситуации у польской границы, где с белорусской стороны скопились тысячи мигрантов.

По словам главы погранслужбы, на белорусской стороне не фиксируются активные действия силовых структур: "Идет патрулирование, мы видим, что идет обучение молодых пограничников".

"Если мы увидим, что ситуация меняется, точно будет подано предложение об изменении статуса", - заверил Любаевас.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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