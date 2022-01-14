В Вилкавишкисе расследуют торговлю записями о вакцинации от COVID-19

За подделку записи о вакцинации от COVID-19 в Вилкавишкисе, вероятно, брали по 300 евро, об этом 14 января сообщила прокуратура.

Обвинения в связи с фальсификацией данных и злоупотреблением положением предъявлены 5 подозреваемым. По данным прокуратуре, двое подозреваемых – работницы Вилкавишкского центра, в котором предоставляют услуги здравоохранения. Их подозревают в том, что они с целью наживы действовали заодно, фальсифицируя данные. Три другие женщины выполняли функции посредников.

В четверг в разных местах было проведено 8 обысков, найдена "черная" бухгалтерия, листы с анкетными данными людей и около 15 000 евро. В ходе расследования выясняется происхождение этих денег.

По имеющимся данным, три женщины собирали с желающих получить фиктивную запись о вакцинации в e.sveikatа необходимые персональные данные и по 300 евро. Позже передавали их одному из медработников. Она обеспечивала внесение этих данных в базу данных e.sveikatа другим специалистом.

Данные показывают, что в таких случаях жителей "прививали" вакциной Janssen. Выяснилось, что таким образом запись о вакцинации получили не менее 40 человек (их данные идентифицированы). Подозреваемым назначены меры пресечения – письменные подписки о невыезде.

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