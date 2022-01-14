Жителям Литвы рекомендуют оставаться дома: зафиксирован очень сильный ветер и гроза

Как и прогнозировалось накануне, в Литве поднялся сильный ветер. Сообщается о том, что на взморье порывы ветра достигают 22-27 м/с, в других районах 15-22 м/с. Пока ветер не успокоился, жителей просят соблюдать осторожность. Ветер уже нанес немало ущерба, из-за него остановлено судоходство в порту.

В группе "Погода и климат в Литве" на фейсбуке сказано, что над Литвой проходит атмосферный фронт, дует сильный ветер.

"Старайтесь не выходить на улицу, особенно избегайте мест под деревьями! После обеда ветер понемногу успокоится", – сообщают специалисты.

Некоторые жители делились фотографиями поваленных деревьев.

Прошлой ночью ветер нанес и немало ущерба. Учреждение опеки над животными "Будь моим другом" просит у жителей оказать помощь - найти сбежавших из вольеров собак. Просьбой о помощи поделилась Дейманте Печкайтене, которая сказала Delfi, что помощь все еще нужна.

Вот просьба о помощи:

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!