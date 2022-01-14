ЛЖД сообщает, что не получили заявок от компаний на транзит удобрений

Компания ЛЖД (Литовские железные дороги) заявила, что пока не получила никаких заявок, связанных с транспортировкой удобрений "Беларуськалия" с 1 февраля, когда перестанет действовать договор между ЛЖД и "Беларуськалием".

К госпредприятию не обращались другие компании, занимающиеся перевозками, с просьбой дать им возможность перевозить удобрения, не обращались и посредники, теоретически имеющие возможность перевозить удобрения вагонами Литовских железных дорог.

Такую информацию BNS предоставила компания ЛЖД после указания правительства с 1 февраля расторгнуть договор с "Беларуськалием", обеспечивающим транзит 11 млн тонн калийных удобрений в год через Литву.

Гендиректор дочернего предприятия ЛЖД по инфраструктуре LTG Infra Каролис Санковскис сказал BNS, что мощности инфраструктуры железных дорог от границы с Беларусью до Клайпеды в настоящее время заняты только компаниями из группы ЛЖД.

В декабре прошлого года LTG Infra на переполненных участках выделили мощности и для двух частных компаний – Gargzdu gelezinkeliai и LGC Cargo. Однако тогда главы обеих компаний сказали BNS, что не получили всех запрашиваемых мощностей, поэтому не смогли бы перевозить грузы от границы с Беларусью до Клайпеды.

Ранее директор Литовской ассоциации железнодорожных предприятий и представитель частного перевозчика LGC Cargo Томас Кяршис говорил BNS, что частные перевозчики в Литве не могут перевозить калийные удобрения, так как у них нет необходимых мощностей, кроме того, есть и технические препятствия.

К. Санковскис заявил, что LTG Cargo также не получала запросов о возможности транспортировать калийные удобрения.

"Пока запросов на перевозку удобрения LTG Cargo не получила", – утверждает К. Санковскис.

Министр транспорта Марюс Скуодис в среду заявил, что нет гарантий, что транзит белорусских удобрений через Литву прекратится в феврале, так как по крайней мере 2 из 10 имеющих лицензии предприятий могут продолжить перевозки, кроме того, заказать перевозки могут экспедиторы или другие юридические лица.

ЛЖД ищет способ вернуть остаток аванса

Временный глава ЛЖД Эгидиюс Лазаускас заявил, что о решении правительства расторгнуть договор с 1 февраля "Беларуськалий" будет информирован письменно в течение ближайших дней.

Э. Лазаускас уточнил, что оказание услуг "Беларуськалию" будет остановлено с 1 февраля: "Именно такая дата указана в постановлении".

На вопрос, что будет с авансом, которым "Беларуськалий" в прошлом году оплатил услуги до марта, Э. Лазаускас ответил, что в настоящий момент рассматриваются возможности, как вернуть неиспользованную часть аванса.

Он не назвал сумму, однако в среду в Сейме заявил, что в ноябре прошлого года стоимость услуг составила 6-7 млн евро.

Э. Лазаускас не комментирует, получила ли компания от "Беларуськалия" предупреждение о возможном иске.

"Мы получали письменные сообщения от "Беларуськалия". Я не могу комментировать их содержание из-за чувствительности данной темы", - ответил Э. Лазаускас BNS на вопрос, получала ли компания сообщения от "Беларуськалия" о намерении обратиться в международный арбитраж.

Бывший глава Литовских железных дорог Мантас Бартушка ранее заявлял, что в случае расторжения договора с "Беларуськалием" предприятию угрожают иски на сотни миллионов евро и даже банкротство.

Э. Лазаускас сообщил, что в год за транзит "Беларуськалия" компания получала более 60 млн евро: "Вот такими будут годовые потери доходов".

Удобрения "Беларуськалия" составляют около четвертой-пятой части всех перевозимых по железным дорогам грузов – LTG Cargo в 2020 году перевезла около 53 млн тонн грузов и получила 397 млн евро дохода.

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