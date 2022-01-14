На границе с Беларусью завершается действие режима чрезвычайного положения

В полночь пятницы на границе Литвы с Беларусью заканчивается режим действия чрезвычайного положения.

Так как ситуация с нелегальной миграцией стабилизировалась, правительство Литвы постановило не продлевать режим, который действовал с 10 ноября.

"Есть договоренность, что в случае изменения ситуации, мы оперативно соберемся и вновь запустим механизм чрезвычайного положения", - заявила в среду журналистам Агне Билотайте.

С субботы снимаются ограничения на передвижения в приграничной зоне.

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"Приграничная зона становится доступной всем, нужно только иметь личный документ. Также возвращается прежний порядок разрешений для попадания в зону охраны госграницы", - сообщил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

После отмены режима чрезвычайного положения останется объявленная ранее экстремальная ситуация.

В ноябре прошлого года Сейм ввел чрезвычайное положение на приграничном с Беларусью участке и на пять километров от границы, а также в местах размещения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

В связи с введением чрезвычайного положения было ограничено движение транспортных средство в приграничном участке без разрешения пограничников, запрещено прибывать на данную территорию всем, кроме местных жителей, а также имеющих недвижимость в этой зоне.

На территории, где введено чрезвычайное положение, было разрешено проводить досмотр транспортных средств, лиц, их вещей, чтобы найти и изъять незаконное оружие, патроны, взрывчатые и другие опасные вещества, задерживать нарушителей закона, также были запрещены собрания.

Для попавших в Литву и размещенных в стране мигрантов было ограничено право на переписку, разговоры по телефону и т.п., кроме возможности обращаться госучреждения.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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