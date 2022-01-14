Сценарии разрабатывают по данным из других стран: остается надеяться, что Литва в такой ситуации не окажется

В среду в Литве сообщили о 4635 новых случаях COVID-19, скончались 6 человек. Это рекордное количество новых случаев в Литве с начала пандемии. В передаче "День на Delfi" профессор Сантаришкской клиники Томас Йовайша сказал, что в ближайшее время должно увеличится количество больных в ковидных отделениях, но не в реанимации.

"Вирус меняется, поэтому должна меняться и наша реакция на него. Когда смотришь на волну "омикрона", на то, что мы знаем от коллег за границей, видишь, что динамика меняется. Если раньше больше людей попадало в больницы и немало в реанимации, то сейчас видно, что тяжелых случаев бывает меньше. Поэтому нам надо иначе планировать работу.

Мы предполагаем небольшой рост числа больных в реанимации - 10-15%, но очевидно, что в несколько раз вырастет количество пациентов в ковидных отделениях и в отделениях скорой помощи", – сказал собеседник.

Йовайша не считает, что больных будет так много, что придется объявлять карантин.

"Судя по тому, что мы видим за границей и по тому, что пишут эксперты в разных публикациях, мы не считаем, что установленный карантинный уровень будет достигнут, что будут заняты 240 коек в реанимациях. По крайней мере, если смотреть на нынешние данные и факты, не думаю, что в Литве этот уровень будет достигнут", – сказал Йовайша.

"Беспокойство вызывает ситуация в отделениях скорой помощи и в ковидных отделениях. Если взглянуть на ситуацию в Великобритании, например, так там проблема еще и в том, что болеет много персонала - врачей и медсестре.

В Великобритании ситуация достигла такой точки, что пришлось обращаться за помощью к военным врачам. Хочется надеяться, что Литва в такой ситуации не окажется", – заметил профессор.

"Вирус сейчас изменился, динамика иная, разумно было бы менять наши действия в зависимости от того, как себя проявляет вирус, с другой стороны, когда видишь, насколько быстро этот вирус меняется, как быстро растет число новых случаев, и как потом быстро их число снижается, сомнительно, что карантин или другие серьезные ограничения как-то повлияют на функционирование системы здравоохранения в ближайший месяц или 6 недель", – сказал Йовайша.

По его словам, все же и в борьбе с новым штаммом остаются в силе те же факторы защиты, что и прежде.

"Основные факторы сейчас – сознательность и осторожное поведение людей, то же ношение масок, средства гигиены, стараться избегать массовых мероприятий, все это эффективно и против "омикрона". Если люди последовательно будут соблюдать личную безопасность, это, наверное, снизит пик волны. Вакцинация, конечно, эффективно защищает от тяжелой формы и смерти, но все же от заражения помогает хуже, чем когда распространялись "альфа4 и "дельта", – заметил профессор.

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