Результаты опроса шокируют: сколько времени жители Литвы смогут прожить на сбережения, если лишатся работы

После нового года в Литве выросли цены на услуги и товары, поэтому многим приходится пересчитывать свои доходы и хорошо подумать, на что отложить больше денег, а от чего вообще отказаться. Банк SEB перед праздниками провел опрос жителей, интересовался, на что люди рассчитывают в 2022 году.

Представитель банка SEB Эгле Довбышене рассказала, что ответы участников опроса разделились на три одинаковых группы - треть сказала, что их доходы не изменятся, треть посчитала, что доходы снизятся, а оставшиеся – что доходы увеличатся.

"Интересно, что большая часть из тех, кто сказал, что их доходы увеличатся – около 23% – заметили, что их доходы не будут расти так быстро, как растет инфляция", – заметила она.

По словам собеседницы, уже перед праздниками респонденты жили не радостными настроениями, они понимали, что смогут меньше отложить, поскольку растут счета за отопление, меняются расходы на другие услуги.

"Часть ожиданий связана с возможностью путешествовать, ожидания связаны с окончанием ковида, может, это время не за горами. Лучше всего уже сейчас начать думать о своих расходах. Надо провести серьезный анализ доходов, посмотреть, сколько отложено на черный день", – напоминает Довбышене.

Опрос показал, что только небольшая часть людей оценила и то, что может лишиться работы, а сбережений у людей немного – респонденты заметили, что смогут прожить на них 1–3 месяца.

"Около 1/5 всех респондентов сказали, что у них вообще нет сбережений. Поэтому надо думать, надо ставить перед собой финансовую задачу, как начать откладывать деньги, чтобы преодолеть разные вызовы, включая саму инфляцию", – заметила собеседница.

По словам Довбышене, самая сложная задача – менять свои привычки. Это касается и экономии.

Представитель SEB убеждена, что для достижения результата надо выполнить домашнюю работу.

"Сначала надо пересмотреть свои расходы, некоторые повторяются, их называют обязательными – это отопление, электроэнергия, коммунальные расходы – тут не сэкономишь. Кроме того, есть еда, транспорт. Когда будете знать, каковы ваши месячные обязательные расходы, тогда можно думать о других расходах - на досуг, хобби, развлечения, это расходы можно уменьшить.

Мы рекомендуем попытаться составить свой финансовый план так, чтобы половина доходов шла на обязательные расходы. Треть – на развлечения, досуг, поездки и что очень важно – откладывать часть денег. Рекомендуем около 20% выделить на откладывание", – сказала Довбышене.

Она указала, что важно иметь в запасе резерв средств, на которые можно прожить 1-6 месяцев, чтобы в критической ситуации было меньше стресса. Однако понемногу надо начать откладывать немедленно.

"Можно распечатать свои расходы и честно оценить, что важно, а без чего можно обойтись, сгруппировать расходы. Если в списке увидели вещь, которую можно было не покупать, спонтанную покупку, эту сумму можно перенести в строку накопления. Накопив деньги про запас, важно подумать и об инвестициях. На сегодняшний день существует немало простых решений, особенно приложений, эти роботы помогают клиентам, у которых нет серьезных навыков, начать инвестировать небольшие суммы", – сказала представитель банка SEB.

Но не у всех доходы позволяют откладывать треть всех поступлений. Где брать деньги?

По словам собеседницы, после того как вы посчитали все свои обязательства, можно что-то планировать. Иногда развлечения, театры, кафе, поездки на самом деле съедают большую часть бюджета. Если эти расходы перераспределить, можно найти на чем сэкономить. Если откладывать даже небольшие суммы все-таки тяжело, представитель SEB рассказала, как можно схитрить.

"Можно откладывать очень маленькие суммы. Например, сделать так, чтобы небольшие суммы с зарплаты автоматически переводились в электронную копилку. Надо хорошо подумать, какая это должна быть сумма, чтобы вы "не заметили" ее", – советует собеседница.

У некоторых людей расходов больше, чем доходов. В таком случае представитель банка SEB предлагает брать на себя меньше обязательств.

"Понятно, что это нелегко. Что касается плана на год, то если хочется путешествовать, вопрос в том - на какие деньги? На сбережения или в долг? Исследование показало, что респонденты чаще путешествуют на сбережения. Значит, такое решение комфортнее, чем дополнительное обязательство. Если же вы планируете брать в долг, берите столько, чтобы возвращение долга не ухудшило ваше финансовое положение", – рекомендует Довбышене.

Сложнее копить деньги тем, кто не может отказаться от спонтанных покупок. Специалист говорит, что на это требуется крепкая воля, но на спонтанные покупки можно просто установить лимит. Только он должен быть сознательным.

"Сознательная спонтанность – если вы что-то накопили, можно на этот резерв и делать такие покупки, зная, что ваш баланс остается целым. Повседневные расходы зависят от темперамента конкретного человека – сколько могу выделить времени. Есть люди, которые планируют весь свой день и следят за ситуацией.

Для этого существуют банковские приложения, в них можно установить лимиты, цели накопления. Есть люди, которым непросто это сделать, но все же рекомендуем проанализировать ситуацию о подумать, отвечает ли он лично за семью, оценить доходы семьи", – сказала Довбышене.

Собеседница рекомендует устанавливать себе цель на год, поделить сумму на количество месяцев, и выбрать подходящий способ накопления.

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