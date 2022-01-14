Погода: ожидается порывистый ветер, снег и метель

В пятницу Литва окажется между циклоном, охватившим почти всю Восточную Европу и установившимся на западе антициклоном. Из-за большого контраста в давлении усилится северный, северо-западный ветер. Литва попадет в зону самых сильных ветров, поэтому ветрено будет по всей стране, а у моря ожидается буря.

В пятницу ожидается переменная облачность. Во многих районах ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь, после обеда - мокрый снег. Будет дуть сильный ветер: 15–20 м/с, местами 21–24 м/с, у моря 27 м/с. Днем будет 2–7 градусов тепла.

В субботу циклон понемногу сместится на восток, а с запада приблизится антициклон. Будет суше, облака рассеются, вероятность осадков снизится. Ночью на востоке местами пройдет снег, днем без осадков. Ослабеет ветер - 9–14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, утром возможен гололед. Днем ожидается 0–4 градуса тепла.

В воскресенье погоду обусловит антициклон, ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами туман и гололед. Немного успокоится ветер, сильным он останется только у моря. Ночью будет 1–6 градусов мороза, у моря около 0.

В воскресенье днем с запада придет новый циклон с теплым атмосферным фронтом. Ожидаются интенсивные осадки, в основном снег и мокрый снег. Усилится юго-западный ветер, у моря порывы достигнут 15–18 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза на юго-востоке до 3 градусов тепла у моря.

В начале недели циклон покажет себя во всей красе. Снова разыграется юго-западный ветер, днем северо-западный: порывы снова будут достигать 15–20 м/с, у моря до 25 м/с. Почти повсюду ожидаются интенсивные осадки, в основном снег. Ожидаются небольшие метели. В понедельник ночью местами ожидается сильный снег. Ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, у моря до 3 градусов тепла, днем будет 0–4 градуса тепла.

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