Поставщики переписали договоры с торговцами - какие ждут цены

В декабре большинство переработчиков переписали договоры с покупателями и торговыми сетями. В новых документах предусмотрен значительный рост цен, который на ценниках в магазинах будет виден в конце января – в феврале, когда вступят в силу новые договоры.

Однако торговцы боятся не только этого подорожания и связанного с ним снижения потребления, но и Польши, которая на полгода снизила НДС на продукты питания. Это может стать поводом для прихода этой страны на наш рынок.

"Цены в договорах меняют массово. В декабре был пик, меняли договоры обо всем сырье. От мяса до пробок для бутылок, картонных коробок, энергоресурсов. Главы компаний схватились за головы. Другой момент – договоры о поставках сырья подписывают на год, сейчас их срок действия как раз подходит к концу. Например, в магазинах 250 г кофе стоили 3,5 евро, сейчас 5 евро. Поставщики выполняли обязательства, а с января подняли цены", – представил пример Гедрюс Багушинскас, глава Литовской ассоциации экспортеров продуктов питания, заметив, что большая часть сырья дорожала в разы.

Сегодня - это самая большая проблема компаний, поскольку надо менять всю ценовую политику, но торговцы не намерены сильно повышать цены. Сегодняшнюю ситуацию Багушинскас характеризует как "хаос".

По его словам, компании уже летом заметили снижение доходов. На сколько подорожают товары, зависит от подорожания сырья. Например, если для производства используют газ, то рост цен будет значительным. Багушинскас сказал, что в общем цены в конце января-феврале вырастут на 20-30%.

"Мы производим много еды и видим, что она дорожает, этот процесс уже не остановится. Цены на птицу поднимают даже наши соседи поляки, которые традиционно продавали продукты дешевле всех в Европе. Дорожают и продукты из зерновых. С декабря ведем переговоры с сетями, уже подписаны договоры о подорожании. Еще месяц будем поставлять по старым ценам. В конце января рост цен увидим на прилавках. Цены вырастут на 20%", – сказала представитель Kauno grūdаi Лина Магилявичене.

То же самое говорят и другие производители, только указывают больший рост. Например, говядина до конца года должна подорожать на 40-50%, свинина на 15-20%.Об этом сказал представитель Biovela group Андрюс Кантаускас, указав, что причина - подорожание энергоресурсов.

Он пока не считает, что потребление снизится, люди пока еще не экономят, но в будущем все может быть.

"Зарплаты в нашей компании уже несколько лет повышаются на 10%, повысим их и в этом году. Стараемся угнаться за инфляцией", – заметил Кантаускас и сказал, что компания особенно боится решения Польши снизить НДС на продукты.

Багушинскас считает, что может снизиться спрос на самые дорогие и качественные товары. С другой стороны, рынок заинтересуется импортом из таких стран, как Украина, Россия, где энергоресурсы дешевле.

Что касается экспорта, то там продукты тоже дорожают, поэтому Литва остается конкурентоспособной. Однако напряжение вызывает Польша.

"За счет снижения налогов жители там как минимум полгода не почувствуют подорожания. Это позволит переработчикам амортизировать расходы, что это значит для нас - в приграничных регионах мы будем неконкурентоспособны. Продажи у границы в Польше, включая границу с Чехией, Германией, будут огромные. Кроме того, они за это время приучат потребителей к своим товарам", – сказал Кантаускас и признал, что это большая опасность.

Багушинскас прогнозирует, что если поляки снизят НДС и еще снизят курс злотого, то выйти на наш рынок им будет легко. Литва итак уже считается дорогой страной.

"Что касается экспорта, все будет зависеть от того, на сколько подорожают продукты в тех странах, куда мы их вывозим, поскольку инфляция фиксируется во всем мире", – заметил Багушинскас. Он прогнозирует, что следующая волна подорожания может быть осенью, когда выяснится влияние подорожания удобрений и энергоресурсов на урожай.

Глава ассоциации видит один плюс – когда еда дорогая, ею не разбрасываются.

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