Elektrum Lietuva: за месяц электроэнергия в Литве подорожала на 66%

В декабре 2021 года цены на электроэнергию в странах Балтии продолжали расти и достигли самого высокого уровня с момента присоединения стран к бирже Nord Pool. Самая высокая цена зафиксирована в Литве - 212,2 евро за мегаватт-час, что на 66% выше, чем в ноябре.

В Латвии цена на электроэнергию повысилась на 65% - до 207,4 евро, в Эстонии - на 74%, до 202,65 евро. Часовые расценки в странах Балтии колебались от 15,64 до 1000,07 евро, сообщил поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"Резкий рост цен на электроэнергию в регионе Nord Pool вызвали несколько факторов. Один из важнейших - погодные условия. В связи с сильным снижением температуры потребность в электроэнергии во всем регионе выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил директор Elektrum Lietuva Мартина Гига.

В декабре средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи электроэнергии Nord Pool составила 147,18 евро за мегаватт-час - на 75% выше, чем в ноябре и была на самом высоком уровне с 1996 года.

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