Защитник свободы о митинговавших: засранцы, которые превратили 13 января в балаган

Защитник свободы, капитан запаса Видас Чепулис, который пришел на мероприятия по случаю 13 января, не жалел критики в адрес митинговавших.

Мужчина стоял за ограждением, поэтому оказался среди участников митинга.

"Я, как и каждый год, приехал на свое мероприятие. В 1991 году я участвовал в защите парламента, парламент был моим домом с 11 января до конца сентября 1991 года. Меня одного из первых наградили медалью 13 января и Орденом Креста Витиса. Это произошло в сентябре 1991 года.

Я защитник свободы, и, думаю, у меня есть право говорить от имени защитника свободы о 13 января, о свободе, о тех людях, которых я назвал бы бранным словом "засранцы", они превратили 13 января в балаган", – сказал о митинговавших Чепулис.

"Я был на этом митинге, стоял напротив трибуны, туда притащился Пуйдокас, тот наш депутат Сириус, с длинным литовским флагом и с красивым шарфиком на шее. (…) Я заметил, что он с каким-то вечерним макияжем уже был, очень уж напудренный. Я забыл спросить, чем он пользуется, порекомендовал бы моей мадам. К себе он привлек единомышленников, которые начали свистеть, кричать нам в уши", – рассказал Чепулис.

Он сказал, что если бы потребовалось, он защищал бы парламент и сегодня. "Мне скоро будет 58 лет, но если потребуется, я бы повторил то, что делал, когда был молодым. Нас собралось пятеро крепких мужчин в возрасте, потом мы привлекли молодежь, и стояли на митинге в окружении этих антипрививочников, для которых "паспорт возможностей" - не свобода. Я не знаю, они свою позицию не высказывали, они только визжали, свистели, кричали, пока их немного не успокоили. Это сделали мы. Сначала я был один, потом появился еще один человек, потом нас уже было пятеро, а там и молодежь присоединилась", – рассказал Чепулис.

Он не жалел суровых высказываний в адрес Жидрунаса Савицкаса, который тоже родом из Биржай. "Что он вытворяет на 13 января? Ему тогда было 15-16 лет. Я думаю, он никак с 13 января не связан, а тут пытается встать в первые ряды. Может, это особенности шоумена. Это неприемлемо", – сказал Чепулис.

Он сказал, что не выступает против митингов, но 13 января - не подходящий день.

"У нас свобода, демократия, митингуйте, протестуйте, в Литве где-то 10% недовольных, такие есть во всех странах. Мы живем в сложное время. Я вырастил двух дочерей, одна из них - врач-резидент Сантаришкской клиники, с ноября 2020 г. она работала в ковидном отделении. Не заразилась, была привита одна из первых (…). С ее слов я знаю, что такое COVID, как люди умирают. (…) Другая – менеджер. У меня хорошие дети", – сказал Чепулис.

"13 января - не тот день, чтобы искать виноватых. Те, кто делает такое 13 января - они виноваты и должны ответить", – продолжил он.

По данным полиции, во время мероприятий по случаю 13 января около площади Независимости собралось около 2500 человек. В их числе – протестовавшие, которые освистали спикера Викторию Чмилите-Нильсен, премьера Ингриду Шимоните.

На проведение митинга около библиотеки им. М.Мажвидаса разрешение было выдано Литовскому союзу семей. Проходил протест против тестирования работников за их счет, против "паспорта возможностей", собравшиеся требовали отставки правительства.

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