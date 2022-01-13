Кандротасу не удалось попасть в здание парламента Литвы

В четверг в Литве отмечают День защитников отечества. Журналисты Delfi, работающие у здания парламента Литвы, рассказали, что Антанасу Кандратосу-Целофанасу не выдали разрешение на посещение здания парламента. Находиться на митинге он не может, поскольку как подозреваемому в участии в августовских беспорядках ему запрещено принимать участие в массовых собраниях.

Полиция в среду сообщила, что следит за информацией в социальных сетях и призывах принять участие в акции у парламента.

Понемногу участники акции стекаются к месту проведения мероприятия, некоторые из них не избегают оскорбительных лозунгов и брани в адрес парламента.

Впервые за всю историю Независимой Литвы в день памяти о событиях 13 января 1991 года полиция усилила свое присутствие, установила заграждение вокруг парламента и проверяет въезжающие в столицу автобусы и транспортные средства.

"Многие, кто читает газеты или информацию в интернете видят призывы приехать в этот день большому числу людей, представителей разных групп. Это касается не только тех, кто хочет отметить День защитника отечества, но и участников протестных групп, которые хотели бы приехать, высказаться, продемонстрировать какой-то протест против политики, конкретных действий властей в деле управления пандемией и т.д.", – оценил призывы собраться у парламента генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

"Есть призывы приехать и показать, на что мы способны, разные аллюзии и ссылки на мероприятия в других странах, где происходят нехорошие вещи. Поэтому, с учетом всего этого, мы планируем наши действия. Наша подготовка сейчас отличается от той, что бывала прежде. И поэтому наряды полиции усилены. Мы планируем широкий спектр превентивных мер.

Одна из них – установка заграждения у парламента. Чтобы максимально защитить права каждого собравшегося, это поможет нам выполнять наши функции. И поможет сориентироваться жителям, которые, быть может приехали из других городов Литвы – понять, где проходит мероприятие, как прийти и уйти", – сказал LNK генкомиссар.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!