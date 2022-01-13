Предупреждение: в Вильнюсе зафиксировано повышенное загрязнение воздуха твердыми частицами

ru.DELFI.lt

Бюро общественного здравоохранения Вильнюсского муниципалитета информирует, что из-за неблагоприятных погодных условий и активного отопления как многоквартирных, так и частных домов, в столице Литвы увеличилась концентрация твердых частиц (KD10) в воздухе. На вильнюсских станциях (в Жирмунай, в Старом городе и на проспекте Саванорю) зафиксировано суточное превышение KD10.

По оценке Агентства охраны окружающей среды, вероятно, сегодня такая ситуация сохранится на протяжении всего дня. Специалисты напоминают, что твердые частицы (KD10) попадают и накапливаются в легких, вызывают кашель и чихание. Это особенно опасно для больных астмой, бронхитом. Высокая концентрация твердых частиц в воздухе опасна для пожилых людей, детей, жителей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями органов дыхания. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!