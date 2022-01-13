Меняется время работы некоторых магазинов Lidl

С 17 января меняется время работы части магазинов Lidl. В праздники время работы магазинов было продлено, сейчас его сократят на один час.

С 17января большая часть магазинов Lidl будут работать с 7 до 22 ч. (в праздничный период магазины работали до 23 ч.).

Однако время работы 7 магазинов этой сети не изменится: до 23 ч. будут работать магазины в Вильнюсе (ул. Калварию, 180, ул. Жемайтес, 16, ул. Ринктинес, 60, ул. Нидос, 1, ул. Укмергес, 256), в Каунасе (ул. Йонавос, 40) и Клайпеде (ул. Лепоёс, 3).

В настоящее время в Литве работает 60 магазинов Lidl.

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