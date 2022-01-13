Почему спустя 30 с лишним лет в Кремле продолжают бредить о восстановлении CCCР, "переделе сфер влияния", открыто требуют и указывают другим странам, какие и с кем союзы заключать, какие законы принимать
Сумеют ли свободные страны противостоять этим попыткам и угрозам?
Задаем эти вопросы политологу, старшему аналитику Центра исследования Восточной Европы Владимирасу Лаучюсу.
О ситуации в Казахстане, откуда сегодня должны начать выводить войска ОДКБ, и о том, как живут после протестов и беспорядков в Алма-Ате (Алматы), нам рассказывает журналистка из этого города Ольга Настюкова.
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.
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