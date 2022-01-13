За сутки вновь не фиксировалось попыток нелегального пересечения границы Литвы с Беларусью

На границе с Беларусью за минувшие сутки пограничники не фиксировали попыток нелегально попасть в Литву с территории Беларуси, информировала в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Такая же ситуация фиксировалась на протяжении всей недели.

Также не было иностранцев, впущенных по гуманитарным причинам.

Как и в предыдущие дни, в южной части Литвы были слышны звуки артиллерийских выстрелов с белорусского полигона в Гоже.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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