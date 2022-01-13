Глава Минздрава о возможном карантине: появился дополнительный показатель

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на Žinių radijas сказал, что, когда речь идет о возможном карантине, важно, следить не только за заполнением коек в реанимации, как говорили прежде.

"Нам важно следить за заполнением поек в реанимации, мы говорили, что если заполнятся 240 коек, значит, система здравоохранения со всеми другими услугами остается на грани. Но сейчас, когда действует штамм "омикрон", он быстро распространяется и среди переболевших, и среди привитых, важно следить за ситуацией в организациях, которые предоставляют самых важные услуги. Это не только система здравоохранения, чтобы хватило специалистов, но и любая заболеваемость в других учреждениях. Надо следить, чтобы хватило специалистов, которые могли бы работать там, где предоставляются важные государственные функции", – сказал он.

Поэтому будут следить не только за количеством заполненных коек в реанимации.

"Это значит, что важно продолжать следить за ситуацией в реанимациях. А еще один момент – заболеваемость среди людей, выполняющих важнейшие функции. И это может обусловить будущие решения", – сказал Дулькис.

Delfi напоминает, что осенью правительство Литвы объявило, что, если в реанимации будет занято 215 коек, то будут введены определенные ограничения, а 240 - карантин.

Представители правительства говорили, что карантин будет жестким и непродолжительным – несколько недель.

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