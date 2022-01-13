Перед выходными погода испортится: ожидается сильный ветер

В четверг днем погоду обусловит южная часть атлантического циклона с атмосферным фронтом. Небо заволокут облака, только на северо-западе ожидается больше прояснений. В первой половине дня на юго-востоке страны ожидаются небольшие осадки. Утром возможен дождь при минусовой температуре и гололед.

Порывы юго-западного, западного ветра усилятся до 9-14 м/с, oа местами до 15-17 м/с. Придет теплая масса воздуха, воздух прогреется до 2-4, у моря до 6 градусов тепла.

В ночь на пятницу на севере местами ожидаются осадки, в основном дождь и мокрый снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость ветра 15-20 м/с, у моря до 25 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла.

В пятницу днем ожидаются более обильные осадки, по-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем ожидается дождь или мокрый снег. Днем будет 2-7 градусов тепла.

В выходные также ожидаются осадки и сильный ветер. Будет около 0, сильного похолодания не будет.

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