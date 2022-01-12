Опасный сценарий может повториться: улицы Вильнюса могут превратиться в каток

Компания Grinda, которая присматривает за улицами Вильнюса, предупреждает, что в четверг может повториться сценарий 3 января, поскольку прогнозируют дождь при минусовой температуре. Компания намерена посыпать дороги солью, а вот пешеходам надо проявит бдительностьs.

"Похоже, может повториться сценарий 3 января, когда шел дождь при минусовой температуре. Согласно имеющимся данным, 13 января температура с -13 градусов в течение нескольких часов увеличится до +4°C.

Когда наблюдаются такие резкие перемены, возникает опасность дождя при минусовой температуре. Мы к такому сценарию готовы. Утром посыплем дороги солью.

Благодаря превентивной посыпке дорог, на них не образуется ледяная корка – равномерно распределенная соль остается на поверхности 3-5 суток. Если осадков будет много, то планируем дополнительно посыпать дороги днем. Водители должны проявлять осторожность, выбирать безопасную скорость", – сообщает Grinda.

На сайте Meteo.lt сообщается, что в четверг во всей Литве ожидается оттепель. Усилится западный ветер, в пятницу на море ожидается буря.

В ночь на 13 января во многих районах ожидаются небольшие осадки, туман. Местами гололед, дождь при минусовой температуре. Ночью будет 3–8, на востоке местами до 12 градусов мороза, у моря от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем на юго-востоке небольшие осадки. Местами туман. Утром дождь при минусовой температуре и гололед. Температура составит 2–6 градусов тепла.

В ночь на 14 января местами на севере, днем в большинстве районов ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью будет 0–5, днем 2–7 градусов тепла.

В ночь на 15 января местами пройдет небольшой снег, днем без особых осадков. Ночью и утром местами гололед. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 0–5 градусов тепла.

В ночь на 16 января местами, днем во многих районах ожидаются осадки. Гололед. Ночью 1–6 градусов мороза, у моря 0–2 градуса тепла, днем 0–5 градусов тепла.

17 января время от времени ожидаются осадки (мокрый снег, снег). Ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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