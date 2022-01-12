В Литве вспоминают январские события, у парламента зажжены костры

В Вильнюсе начались мероприятия по случаю Дня защитника отечества. В среду вечером состоялось торжественное построение бывших защитников парламента, зажгли костры свободы.

Во второй половине дня в Большом дворе парламента состоялось торжественное построение защитников свободы, а вечером на площади Независимости зажгли памятные костры.

13 января в Литве отмечают День защитника отечества.

В январе 1991 года правление СССР пыталось, применив военную силу, свергнуть законную власть, которая 11 марта 2990 г. объявила о независимости страны.

Во время этих действий агрессора погибли 14 человек, больше 800 получили разные ранения.

Советским военным удалось захватить телебашню и здание ЛРТ, однако они не рискнули напасть на Верховный совет-Восстановительный сейм, который охраняли тысячи людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!