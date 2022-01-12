13 января в Вильнюсе состоятся праздничные мероприятия – будет ограничено движение

Ежегодно 13 января, в День защитников отечества, проходят различные мероприятия, гражданские акции.

Вильнюсский муниципалитет информирует, что по случаю 31 годовщины этого дня из-за некоторых мероприятий планируются временные изменения организации движения:

• 12 января 2022 г. 17–21 ч. запрещено движение автомобилей на участке проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею;

• 13 января 2022 г. 10–13 ч. запрещено движение автомобилей на участке проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею, на ул. А.Тумено и А.Гоштауто между ул. Й.Ясинскё и А.Гоштауто, 13.

Движение общественного транспорта не изменится.

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