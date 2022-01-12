В Вильнюсе 13 января будут дежурить усиленные наряды полиции

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13 января, в День защитников отечества, полиция обеспечит дополнительные средства защиты в Вильнюсе. Генеральный комиссар Ренатас Пожела сказал, что во время мероприятий по случаю 13 января полиция будет готова ко всем возможным сценариям. Чтобы пресечь возможные угрозы, будут усилены наряды полиции, около парламента установят физический барьер, ограничат движение на соседних улицах. На въезде в Вильнюс будут установленные посты контроля.