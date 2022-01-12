Договор между ЛЖД и "Беларуськалием" будет расторгнут с февраля

Правительство в среду утвердило принятое в декабре заключение комиссии по проверке сделок стратегических предприятий - договор между "Литовскими железными дорогами" (ЛЖД) и белорусских гигантом по производству калийных удобрений "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут.

"С 1 февраля он (договор – BNS) является недействительным", - заявил министр транспорта Марюс Скуодис после заседания правительства в среду.

Министр отметил, что до этого времени перевозка удобрений по договору должна остановиться, так как больше нет законного основания для этого.

По его словам, если удобрения "Беларуськалия" через Литву захотят перевозить другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться правительством.

Принятое в среду решение М. Скуодис назвал первым шагом в прекращении транзита "Беларуськалия" через Литву.

ЛЖД: мы готовы выполнять постановление правительства

"Литовские железные дороги" (ЛЖД) в среду заявило, что готово с февраля прекратить оказание услуг белорусскому производителю удобрений "Беларуськалий" и таким образом выполнить принятое правительством постановление.

"Мы готовы выполнять принятое правительством постановление - учитывая его, с 1 февраля мы прекращаем оказание услуг "Беларуськалию" по договору от 2018 года", - заявил временный гендиректор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас в пресс-релизе компании.

Госпредприятие Литовские железные дороги заключило договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, договор действует до конца 2023 года. По данному договору через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 тонн белорусских удобрений в год.

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