Ждут существенные изменения в управлении пандемией: действия разделены на три группы

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис представил перемены, связанные с управлением пандемией во время распространения штамма "омикрон".

"Вот несколько акцентов, касающихся того, какой будет позиция на ближайшие несколько недель, к чему мы идем. Во-первых, надо распределить действия: конкретный человек, личность, семья и государство", - сказал Дулькис.

Конкретный человек (личность). По словам министра, каждый может помочь в управлении пандемией – привиться и защитить не только себя, своих близких, но и тех, кто не может привиться.

"Важно привиться третьей дозой, если после полного курса вакцинации прошло три месяца, поскольку в случае с "омикроном", в группе риска находятся и более молодые жители, особенно 50 лет и старше", - заметил Дулькис. Он напомнил, что наличие сопутствующих заболеваний - не повод не прививаться. "Это как раз причина вакцинации", - напомнил он.

Министр призвал жителей пользоваться респираторами. "Наличие или отсутствие карантина больше зависит не от правительства, а от модели поведения", - сказал Дулькис.

Семья. Что касается семьи, то тут важно позаботиться о детях. Министр сказал, что детям каждую неделю будут раздавать тесты, важно, чтобы родители помогли детям сделать тест перед возвращением в школу в понедельник.

"Неплохо подумать и о других семьях, поэтому не выпускайте ребенка из дома, если у него есть симптомы болезни", - сказал министр.

По его словам, стоит всегда держать дома тесты. Дулькис призвал в случае появления симптомов обращаться не к семейному врачу, а в мобильный пункт для сдачи теста.

Государство. По словам министра, правительство больше всего внимание должно уделять критическим услугам и ведомствам.

"Мы пересматриваем алгоритмы вакцинации, тестирования, изоляции. Порядок представят в пятницы, а вступит он в силу с понедельника", - сказал Дулькис, Он сказал, что это связано с сужением числа контактов.

НЦОЗ будет следить за контактами внутри семьи и время изоляции сократят до 7 дней.

"Я не могу сказать, сколько еще будет действовать "паспорт возможностей". Но мы и раньше подчеркивали, что это лишь одна из мер управления пандемией и она временная, сегодня могу сказать, что мы на том этапе, когда ведется обсуждение, анализ. Видимо, мы на гране принятия решений, выясняем, насколько этот документ эффективен. Ведь "омикрон" заставляет нас менять поведение, заболеть могут и переболевшие, и привитые и непривитые.

"Паспорт возможностей" появился тогда, когда были такие штаммы, когда разница была ясной", - заметил министр.

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