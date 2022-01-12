Правительство Литвы рассматривает стратегию "паспорта возможностей": ждут перемены

Правительство Литвы рассматривает стратегию будущего "паспорта возможностей", о переменах упомянул и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Минздрав Литвы предлагает отказаться от обязательного регулярного тестирования на коронавирус части работников.

Тестироваться в обязательном порядке придется только работникам системы здравоохранения и работникам, предоставляющим социальные услуги. Такой проект был зарегистрирован в среду. По данным Минздрава, цель предложения - сконцентрировать мощности тестирования на критических сферах деятельности – "здравоохранении и социальных услугах".

"Предлагают на данный момент оставить только самое важное, то, что направлено на людей из группы повышенного риска, на важнейшие учреждения", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"От профилактического тестирования работников в других сферах отказываются с учетом того, что "омикрон" одинаково опасен как для привитых, переболевших, так и для непривитых (...)", – сказано в проекте.

"Что может сделать каждый человек? По-прежнему людей призывают прививаться, и так защитить себя и своих близких, а также тех людей, которые не могут привиться. (…) Мы призываем делать третью прививку, поскольку омикрон выбирает не только пожилых людей, но и тех, кому 50 лет и старше.

И респираторы – исследование показывает, что они эффективны и действуют лучше, чем медицинские маски", - сказал Дулькис.

Министр попросил семьи помочь тестироваться детям. Школьникам тесты будут раздавать каждую пятницу.

"Также мы призываем не возить детей с симптомами в больницы, это представляет угрозу для других семей. Дома следует держать тесты. Не надо звонить семейным врачам, если есть симптомы - сразу обращайтесь в мобильный пункт, государство обеспечивает возможность сдать тест", - сказал Дулькис.

Он не прогнозирует, вернутся ли к требованию "паспорта возможностей" для детей до 16 лет.

"Честно говоря, при такой высокой скорости распространения "омикрона", мне сложно прогнозировать, что будет завтра. (…) Сегодня "паспорт возможностей" для детей - не приоритет, мы не можем обеспечить им быстрое тестирование с помощью ПЦР-тестов", - сказал глава Минздрава.

Он не скрывал, что возможны перемены с использованием "паспорта возможностей".

"Мы всегда говорили, что "паспорт возможностей" - временная мера. "Омикрон" меняет и стратегию тестирования и нашу политику. Все может быть и с "паспортами возможностей". Мы слышим, обсуждаем, знаем, экспертов, дискутируем в масштабах ЕС, нам также придется пересмотреть правила "паспорта возможностей", поскольку штамм ведет себя иначе. (…) На рабочем столе есть стратегия будущего "паспорта возможностей", но решений пока нет", - сказал Дулькис.

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