"Некоторые алгоритмы действий ЛЖД свидетельствовали, видимо, о слишком сильной зависимости тогдашней компании от данного контракта", - заявил он журналистам после совместного заседания Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и Комитета по экономике.

"Делались определенные шаги, чтобы по сути не столько избежать санкций, но их несколько оттянуть, этот эффект, здесь речь идет и о тех самых авансовых платежах", - добавил он.

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Л. Кащюнас отметил, что "стоит задаться вопросом, насколько государственное предприятие должно быть зависимо от такой страны как Беларусь".

"Такие контракты должны были послужить прибыльности, но вместе с тем есть национальная безопасность - следует оценить, с кем ты заключаешь контракт и как оценивать изменения", - считает Л. Кащюнас.

Он отметил, что договор ЛЖД с "Беларуськалием" никогда не проверялся государственной комиссией: "Само предприятие не чувствовало обязанности, которая следует из закона, обратиться за проверкой".

Временный директор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас отметил, что не согласовывать договор с госкомиссией рекомендовали нанятые юристы.

Л. Кащюнас также отклонил предложение оппозиции о создании специальной комиссии по расследованию транзита удобрений через Литву несмотря на санкции США: "Парламентского контроля достаточно".

Однако входящие в КНБО парламентарии от оппозиции заявляют, что спецрасследование всё же необходимо.

Правительственная комиссия, проверяющая договоры стратегических предприятий, 21 декабря объявила, что договор от 2018 года между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием", а также внесенные в договор в 2021 году изменения не отвечают интересам национальной безопасности Литвы.

Если правительство признает, что есть угроза национальной безопасности, то это станет основанием для расторжения договора между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием".

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