В Литве предлагается сузить круг работников, которым придется тестироваться в обязательном порядке

Минздрав Литвы предлагает отказаться от обязательного регулярного тестирования на коронавирус части работников.

Тестироваться в обязательном порядке придется только работникам системы здравоохранения и работникам, предоставляющим социальные услуги. Такой проект был зарегистрирован в среду.

По данным Минздрава, цель предложения - сконцентрировать мощности тестирования на критических сферах деятельности – "здравоохранении и социальных услугах".

"Предлагают на данный момент оставить только самое важное, то, что направлено на людей из группы повышенного риска, на важнейшие учреждения", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"От профилактического тестирования работников в других сферах отказываются с учетом того, что "омикрон" одинаково опасен как для привитых, переболевших, так и для непривитых (...)", – сказано в проекте.

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