В Друскининкай задержан тягач с контрабандными сигаретами

Криминальная служба таможни на прошлой неделе задержала в Друскининкай тягач с полуприцепом. Подозрение вызвало странное поведение водителя. После проверки машины с помощью рентгена, выяснилось, что в полу полуприцепа спрятана контрабанда сигарет на сумму 267 000 евро.

Таможенники заметили тягач Daf 7 января вечером на одной из улиц в Друскининкай. Его водитель, гражданин Беларуси, сказал, что машина сломалась, ее будут чинить в автосервисе. Он сказал, что груза в полуприцепе нет, он едет за ним в Вильнюс.

Однако история вызвала подозрения, поскольку за грузом он должен был приехать в воскресенье, а приехал в Литву в пятницу. Кроме того, рядом не было никакого автосервиса, где чинят тягачи. Мало того, выяснилось, что тягач исправен...

Поэтому машину вернули на КПП Райгардас и проверили с помощью рентгена. В днище полуприцепа были обнаружены тайники.

Однако вскрыть тайники было непросто – потребовалась помощь пожарных-спасателей. В тайниках обнаружили около 75 000 пачек сигарет Minsk Super Slims (на сумму 267 000 евро). Тягач и контрабанда были задержаны, водителя после допроса отпустили. У него взяли документы и взяли письменную подписку о невыезде.

Начато расследование.

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