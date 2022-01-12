Профессор: о карантине надо забыть – он уже не поможет

О карантине уже следует забыть. Правительство Литвы не успеет к нему подготовиться так, чтобы он помог остановить волну "омикрона", считают профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене и профессор университета им. Витаутаса Великого Юозас Аугутис.

"Я лично считаю, что говорить о карантине бессмысленно. Если и удалось бы отсрочить волну, то это ничего не даст. Тем более, что определенный тормоз у нас был - каникулы в школах, это был мини-карантин, школы не работали". Я считаю, о карантине надо забыть", – сказала в интервью Žinių radijas Жвирблене.

С ней согласился и Аугутис. Он обратил внимание на то, что анализ данных показал - волна "омикрона" достигает пика в течение 4-5 недель.

"В Литве какое-то время прошло. Многие признаки показывают, что спад резкий. Если и говорить о карантине, то к нему надо подготовиться физически, мы это сделать уже не успеем. Как и сказала профессор, он не имел бы смысла, мы можем его ввести, когда волна пойдет на спад", – заметил Аугутис.

По его словам, нужны быстрые меры, которые могут защитить людей.

"Но это непринудительные меры, беречь себя - дело каждого жителя, использовать средства защиты, избегать мест скопления людей", – заметил он.

По словам Аугутиса, сейчас уже нет времени останавливать мероприятия или делать еще что-т в этом духе.

"Быть может, все решится в ближайшие три недели", – заметил он.

"Я думаю, нынешний прогноз, что пик придется на конец января - довольно точный. Надеемся, так и будет. Времени не так много и осталось", – сказала Жвирблене.

Но эксперты предупреждают, что ждет нелегкий период.

По подсчетам Аугутиса, в день могут фиксировать по 5000-7000 новых случаев. Одна из проблем - переполненные пункты тестирования.

"Многие люди уже привыкли, что едва почувствовали симптомы, и пошли в мобильный пункт, сделали ПЦР-тест и получили результат. Если такой возможности не останется, должны быть альтернативы. Например, пусть хотя бы и быстрые тесты, неважно, достаточно ли они чувствительны", – сказала Жвирблене.

По ее словам, некоторые страны принимают решение не делать ПЦР тем, у кого есть симптомы.

"Например, та же Великобритания, где возможности тестирования куда больше. Но и их при "омикроне" недостаточно. Некоторые страны решают наблюдать больных, как в случае с гриппом . (…) Поскольку мы учимся жить в условиях новой реальности, и признаем, что пандемия "омикрона" отличается от того, что было в начале 2020 г., то наверное будет пересматривать эти решения", – заметила Жвирблене.

Она напомнила, что эксперты говорят о необходимости чаще тестировать школьников.

Профессор объяснила и решение в связи с сокращением срока изоляции, это необходимо, чтобы не было недостатка в работниках в конкретных сферах.

"Врачи четко называют проблему - количество новых случаев будет расти. Значит, есть угроза не только переполненности больниц, но и нехватки врачей. Поэтому вопрос сокращения изоляции поднимается на разных уровнях", – сказала Жвирблене.

Она предупредила что перед распространением "омикрона" никто не может чувствовать себя защищенным – ни привитые, ни переболевшие, ни переболевшие и привитые,

"И переболевшие, и привитые могут подцепить вирус. Вероятно, те, кто привит или переболел перенесут легче, но заболеть они тоже могут. Вирус проходит через защиту вакцины и иммунитета после болезни", – сказала Жвирблене.

Однако она поделилась позитивными данными.

"Не стоит надеяться на то, что эволюция вируса приостановилась. Он постоянно эволюционирует, но все же ситуация отличается от того, что было в начале пандемии. Ведь тогда ни у кого не было иммунитета. Сейчас уровень иммунизации намного выше. Все равно у привитых и переболевших какой-то иммунитет есть. Ситуация лучше. Это позволяет осторожный оптимизм в связи с возможным окончанием пандемии", – сказала Жвирблене.

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