В это время учреждения здравоохранения также не смогут внести в систему полученную информацию, к системе не смогут подключиться и пациенты, а также провизоры.
Кроме того, скачать "паспорт возможностей" и европейский ковид-сертификат нельзя будет скачать через сайты gpasas.lt, esveikata.lt или распечатать документы в других местах.
Специалистов из сферы здравоохранения и жителей просят запланировать свои работы до указанного времени так, чтобы обновление системы вызвало как можно меньше хлопот.
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